Percorso paleontologico al museo Capellini dell'Alma Mater

Nella settimana in cui si celebra la Giornata mondiale della Terra, la Collezione di Geologia "Museo Giovanni Capellini" dell'Università di Bologna si arricchisce del nuovo percorso espositivo permanente "Il sentiero Paleontologico". Da martedì 23 aprile, con il normale biglietto di ingresso alla Collezione, i visitatori potranno accedere ai nuovi spazi per percorrere un viaggio nel tempo, dagli albori della vita sulla Terra fino ai giorni nostri. Le tappe di questo viaggio racconteranno l'evoluzione della vita e faranno conoscere antichi esseri viventi curiosi e affascinanti.

Alcuni hanno avuto successo e i loro discendenti sono arrivati sino a noi mentre altri si sono estinti in cinque grandi estinzioni a scala globale che, anche se devastanti per la vita sul pianeta, hanno permesso il proliferare di nuove forme, fino ad arrivare al mondo di oggi.

Questo nuovo percorso è stato realizzato mettendo in dialogo alcuni reperti storici della Collezione di Geologia con altri provenienti dalle collezioni private di due cittadini bolognesi, Davide Damiani e Adrano Fiore, recentemente donate all'Alma Mater con la volontà di valorizzarle e renderle fruibili a un ampio pubblico. Il primo ha donato 132 reperti che coprono principalmente il paleozoico e il mesozoico, il secondo ha donato circa 400 reperti. Per far conoscere "Il sentiero Paleontologico", la Collezione propone il sabato, fino a giugno, un ricco programma di attività e visite guidate per adulti e bambini.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA