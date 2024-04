Collo bloccato dopo match judo, 12enne finisce in ospedale

Paura ieri a Guastalla in provincia di Reggio Emilia durante un torneo giovanile di judo in cui un partecipante, un atleta di 12 anni, si è fatto male dopo un colpo al collo ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Parma. Lo riporta la stampa locale. Il ragazzino, apprende l'ANSA, non è in condizioni critiche ma è comunque ricoverato per accertamenti in un reparto pediatrico del Maggiore.

Il 12enne, residente a Riccione, era rimasto bloccato a terra dopo una manovra di combattimento al collo con un coetaneo. Vista la gravità, è stato sospeso il match per consentire l'intervento del medico e dei soccorsi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA