Il Biografilm Festival ricorda Berlinguer a 40 anni dalla morte

Biografilm Festival svela un nuovo titolo in programma per la sua 20/a edizione, dal 7 al 17 giugno a Bologna. Si tratta di 'Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer' di Samuele Rossi, frutto di un lungo lavoro di ricerca volta a raccontare un momento cruciale della storia del nostro Paese.

È il 7 giugno 1984 quando Enrico Berlinguer, durante un comizio elettorale a Padova, avverte un malore evidente: nonostante tutto, in quegli attimi, porta in fondo il suo discorso rivolto alla folla, ma di lì a poco entra in coma per quattro giorni, fino alla sua morte, l'11 giugno. "Il 13 giugno ebbe luogo a Roma il funerale politico più imponente della storia della Repubblica: furono in due milioni a scendere in piazza per i suoi funerali, qualcosa di mai visto prima. Un evento che ha segnato indelebilmente la storia d'Italia" si spiega in una nota.

Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer vuole restituire la memoria collettiva di quell'evento attraverso uno storytelling costruito con il solo utilizzo di materiale d'archivio proveniente da archivi nazionali e internazionali. Il film "propone un'accurata e rinnovata ricostruzione narrativa e visiva di quei 7 giorni che sconvolsero l'Italia. Racconta con una prospettiva nuova un momento di passaggio e una fine: quella di un politico amato, di un intero partito, di un'idea di Paese, forse addirittura la fine di un'epoca". Il film non fiction prodotto dalla Echivisivi di Samuele Rossi e Giuseppe Cassaro con la Salice Production di Cosetta Lagani e la Solaria Film di Emanuele Nespeca.

Sempre a Bologna l'11 giugno verrà inaugurata la mostra multimediale "I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer" al Museo Civico Archeologico. L'esposizione ricostruisce il percorso politico e personale del leader del Pci attraverso materiali video, fotografici e documenti autografi originali.

Sono inoltre presentati i manifesti politici elaborati negli anni della segreteria di Berlinguer, oltre a fotografie d'autore, libri, approfondimenti.



