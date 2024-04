Festa del Nembo, paracadutisti atterrano in piazza Duomo Pistoia

Spettacolare lancio e atterraggio di paracadutisti stamani nel centro di Pistoia, nell'ambito della Festa del 183mo reggimento Nembo di stanza nella città toscana. Nonostante il vento in quota che ha tenuto gli organizzatori con il fiato sospeso, i paracadutisti sono atterrati con precisione millimetrica su un materassino posizionato nel centro di piazza del Duomo, che ai lati era gremita di pubblico.

La cerimonia è avvenuta nell'ambito delle celebrazioni del 79mo anniversario dei fatti d'arme di Case Grizzano, una località del Bolognese che il 19 aprile 1945 vide la vittoria del Secondo battaglione del reggimento Nembo in una cruenta battaglia contro i paracadutisti tedeschi della Prima divisione, i cosiddetti 'diavoli verdi' di Montecassino. "È un bel segnale di vicinanza e di riconoscimento dell'importanza delle nostre forze armate - ha dichiarato il sottosegretario Patrizio La Pietra -, in particolare del reggimento che è diventato ormai parte integrante di questa nostra collettività. Una bella festa che rende onore al grande lavoro che i nostri militari hanno fatto e stanno facendo in tutte le parti del mondo, portando sempre, nonostante la divisa, un messaggio di pace".



