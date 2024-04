Carico di pesce non tracciato, sequestro nel Modenese

La Guardia di Finanza ha sequestrato a Vignola, in provincia di Modena, 120 chili di prodotti ittici non tracciati e destinati alla commercializzazione. Il sequestro è scattato dopo il controllo di un furgone che proveniva dalla riviera romagnola. All'interno del mezzo i militari hanno trovato granchi blu, lumache, gamberi, seppie e calamari privi di etichettatura.

Verosimilmente destinati alla commercializzazione nella Provincia di Modena, i prodotti dall'origine incerta sono stati stati prima sequestrati e poi distrutti, dopo che l'Ausl di Modena ha stabilito come dubbia la possibilità di consumazione.

Al conducente del furgone una sanzione amministrativa di 1.500 euro.



