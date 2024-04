Alluvione: Figliuolo, ci sono persone che hanno già l'assegno

"Ho già firmato un po' di erogazioni di fondi per i privati e sono proprio contento: la macchina funziona, i fondi ci sono e andiamo avanti ad erogare. Abbiamo 630 milioni, ho rimborsato il 50% di quanto riconosciuto, con la prossima ordinanza arriveremo anche al 100% e toglieremo i limiti sull'edilizia libera. Dopo nove mesi dalla mia nomina devo dire grazie a tutti, alla mia struttura: ci sono delle persone che hanno l'assegno in mano". Lo ha detto il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario per la ricostruzione post alluvione, che ha fatto il punto sui rimborsi ai privati, a margine dell'inaugurazione del ponte Janson a Faenza.



