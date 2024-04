A Bologna da giugno la 'rivoluzione' dei treni locali

Da giugno a Bologna "finalmente" prenderà il via la "rivoluzione del servizio ferroviario metropolitano, che vogliamo trasformare in una vera e propria metropolitana di superficie con quattro treni all'ora che passano da Bologna, anche di sera tutti tutti i giorni della settimana". Parola del sindaco Matteo Lepore che spiega come siano previsti "62 treni in più al giorno che attraversano la città di Bologna e collegano ad esempio Pianoro a alla città e al nodo di Casalecchio. Sono treni metropolitani che servono anche Porretta e Marzabotto e l'Appennino, ma che ci permetteranno anche di dare un servizio urbano".

"Per gli abbonati di Tper questo servizio sarà gratis e chi non è abbonato con 1,80 euro potrà avere il biglietto integrato con l'autobus", aggiunge Lepore. L'obiettivo è quello di dare ai bolognesi, grazie al tram e al treno, la possibilità di lasciare a casa l'auto e viaggiare comodamente con i mezzi pubblici.

Soddisfazione anche da parte dell'assessore alla Mobilità di Regione Emilia-Romagna, Andrea Corsini, che spiega come Viale Aldo Moro abbia "stanziato oltre 11 milioni di euro in più per i treni locali tra Bologna e Porretta e Bologna Modena e 19,5 milioni per l'acquisto di tre nuovi treni" elettrici, sui quali si potranno caricare anche le biciclette, incluse quelle a pedalata assistita. Sono previste anche 57 linee passanti. "È un impegno che avevamo preso un anno fa con Città metropolitana e Trenitalia Tper che abbiamo onorato". Il nuovo servizio, che prevede anche un nuovo orario, entrerà in vigore dal 9 giugno e visibile a breve sui siti di Trenitalia Tper e Trenitalia. Sarà a regime dal 9 settembre, dopo i lavori estivi di potenziamento sulle linee Bologna-Prato e Bologna-Vignola.



