Visit Rimini, verso tutto esaurito per il ponte del 25 aprile

Si attestano "oltre il 75% nei 500 hotel aperti" le prospettive per l'occupazione alberghiera a Rimini in vista del 25 aprile e dei prossimi ponti primaverili.

Si tratta di "un'indicazione molto positiva - osserva la direttrice di Visit Rimini, Coralie Delaubert - considerato anche che i turisti stanno prenotando sempre più a ridosso della data di vacanza, anche per tenere monitorato l'andamento meteo".

In base ai dati raccolti dall'Osservatorio di Visit Rimini "la clientela è soprattutto italiana ma - argomenta ancora la direttrice - cresce quella straniera. Per un mese di aprile ricco di eventi e di presenze, andiamo poi verso un mese di maggio altrettanto entusiasmante. Oltre agli eventi in calendario e l'occupazione per fiere e congressi - chiosa Delaubert la richiesta leisure si sta muovendo, con richieste di short break nei fine settimana". A fare da traino ai numeri attesi per i ponti primaverili anche i diversi eventi che animeranno la città in queste giornate. Tra questi i Campionati Europei di Ginnastica Artistica maschile (24-28 aprile) e femminile (2-5 maggio) e il torneo di basket giovanile 'Memorial Claudio Papini' che si svolgerà dal 25 al 28 aprile con oltre 120 squadre. Nello stesso periodo si terrà anche la conferenza annuale di Rinnovamento nello Spirito in fiera dal 26 al 28 aprile. A maggio, sono in calendario l'opera di Gioacchino Rossini 'Cenerentola' in scena al Teatro Galli il 3 maggio; il Festival del Cinema 'La settima Arte' (2 - 5 maggio), le giornate di studio in occasione dei 70 anni dall'uscita del film 'La strada' di Federico Fellini (2 e 3 maggio) e la quarta edizione della Biennale del Disegno di Rimini, che si svolgerà dal 4 maggio fino al 28 luglio in varie sedi della città con il tema "Ritorno al viaggio", presentando circa 12 mostre con 1000 disegni provenienti da tutto il mondo.



