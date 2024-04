La scrittrice Rosella Postorino vince premio speciale Buk 2024

E' la scrittrice Rosella Postorino, finalista al Premio Strega 2023 con 'Mi limitavo ad amare te' (Feltrinelli), la vincitrice del Premio speciale Buk 2024, assegnato dal Festival della piccola e media editoria in programma a Modena il 4 e 5 maggio, "per la magistrale capacità di intrecciare con vivida efficacia, e sensibile delicatezza, la Storia e le storie ovvero il contesto e le umane vicende, costruendo una narrazione insieme epica e intima, capace di coinvolgere il lettore senza travolgerlo, di accompagnare senza prevaricare, di appassionare ai suoi indimenticabili personaggi in un'alchimia personalissima fra demiurgo e personaggio, fra scrittrice e scrittura".

La 'kermesse della bibliodiversità, fondata e diretta da Francesco Zarzana e giunta alla 17/a edizione, proporrà nella cornice del Chiostro di San Paolo incontri con autrici e autori di tutta Italia, dedicati alle nuove uscite stagionali. Modena Buk Festival sarà come sempre un osservatorio sui temi e le tendenze della scrittura nel nostro tempo, in particolare quest'anno sulle letture legate alla sostenibilità. Tra gli ospiti Eliana Lotta, Andrea Segrè e Annarita Briganti. In programma anche l'International Books Speed Date, occasione nella quale persone di diverse ispirazioni letterarie, gusti e letture potranno condividere i loro libri preferiti, incrociandosi con lettori mai visti prima e scambiando le loro esperienze e consigli di lettura. L'incontro si terrà in inglese.

Ad anticipare la due giorni del Festival sarà, domenica 28 aprile alle 17.30 negli spazi de La Tenda a Modena, un evento nel segno della parola teatrale, 'Sysigambi Reine de Perse', produzione scenica scritta e diretta da Francesco Zarzana, proposta in francese con sottotitoli italiani, reduce dal debutto a Parigi con le attrici Stéphanie Cals, Anne-Sophie Morillon, Mathilde Mosnier e Soraya Wanda.



