I film di famiglia raccontano sul web l'immagine del Sud

Si intitola 'Sguardi del Sud' la nuova sezione della piattaforma memoryscapes.it, il progetto di Fondazione Home Movies-Archivio Nazionale del Film di Famiglia di Bologna che rende disponibili online le pellicole private degli italiani, che dal 2002 la Fondazione raccoglie, conserva, restaura e digitalizza per rendere accessibile a tutti la ricchezza del patrimonio filmico privato.

Sono oltre 400 filmati girati tra gli anni Trenta e Ottanta del Novecento, selezionati dalla Fondazione in collaborazione con l'Università di Catania e col progetto "Archivi del Sud", che restituiscono uno spaccato di Meridione attraverso lo sguardo "dal basso" della popolazione, dei turisti e anche di studiosi e antropologi: dal miracolo di San Gennaro ai funerali della Maga di Serradarce, dalle processioni per Santa Rosalia alle immagini girate dagli immigrati di ritorno alla loro terra, i filmati di "Sguardi del Sud" compongono un viaggio tra i riti e i miti del Sud Italia, un percorso antropologico ed etnografico inedito, coltivato dallo sguardo dei cineamatori, tra credenze, rituali, e tradizioni popolari.

Le città maggiormente rappresentate sono Palermo, Napoli, Catania, Trapani e Messina. Le numerose feste patronali sono correlate dalle visite a santuari e ai luoghi di culto: dalle immagini di festa della Madonna di Pedigrotta del 1969 a quella della Festa di San Rocco, delle file di fedeli scalzi per Santa Rosalia, fino al miracolo di San Gennaro e una festa di Sant'Agata a colori del 1963, patrona del capoluogo etneo, con la sfilata delle barocche candelore nella piazza del Duomo e in piazza Stesicoro di Catania. Emerge il tema del 'nostos', emigrati o figli di emigrati che tornano al Sud, per restare o per ritrovare la famiglia, e lo filmano fissando su pellicola il ricordo delle proprie origini, ma è documentata anche la dimensione rurale e contadina, oggi perduta, così come i paesaggi urbani e suburbani delle grandi città del Sud, ripresi dai cineamatori - del luogo o in vacanza - molto spesso prima del loro stravolgimento edilizio, del turismo di massa o nel pieno della loro vitalità sociale.



