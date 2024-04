Gli appuntamenti di Cosmetica Italia a Cosmofarma

A Cosmofarma il Gruppo Cosmetici in Farmacia è presente con uno spazio istituzionale all'interno del Padiglione 25 (stand C2). E numerosi sono gli approfondimenti.

Sabato 20 aprile (ore 12:00) nello Spazio Innovazione, New Line proporrà un intervento dal titolo Scontrini e carte fedeltà fotografano il cliente della dermocosmetica in farmacia.

Nell'ambito del Cosmetic Summit, invece, sabato 20 aprile (ore 14:30) interverrà in apertura il presidente del Gruppo Cosmetici in Farmacia, Luigi Corvi, presentando le più recenti rilevazioni sull'andamento del settore, con particolare attenzione ai consumi nel canale farmacia (La misurazione dei fenomeni nel canale farmacia). Seguiranno l'intervento del Centro Studi di Cosmetica Italia intitolato Il canale farmacia tra multicanalità e ingaggio del consumatore e di IQVIA, Le principali aree d'innovazione nel mercato dermocosmetico.

Nel corso di Cosmofarma Exhibition 2024, come ormai da tradizione, il Centro Studi di Cosmetica Italia coordinerà un'indagine qualitativa sui farmacisti: coinvolgendo direttamente i professionisti presenti in fiera, sarà possibile tracciare in maniera costante e continuativa i cambiamenti in farmacia e analizzare le future dinamiche e il ruolo del prodotto cosmetico all'interno del canale, tenendo conto dei bisogni degli addetti ai lavori.



