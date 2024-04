Calcio: Lecce; contro Sassuolo torna Krstovic, out Banda

Procede la preparazione del Lecce in vista dell'incontro di domenica prossima sul campo del Sassuolo, con un allenamento mattutino sul manto erboso dell'Acaya. Per le restanti gare di campionato, oltre ai lungodegenti Dermaku e Kaba, il tecnico dei salentini Gotti dovrà rinunciare all'esterno offensivo Banda, che nei prossimi giorni si sottoporrà ad un intervento chirurgico al ginocchio a causa di una gonalgia destra da rotula alta. Nella seduta odierna è stato a riposo Ramadani per una problema di faringite, mentre nell'incontro contro i neroverdi ci sarà il ritorno del montenegrino Krstovic; assente, perché appiedato per un turno dal giudice sportivo, Almqvist. Sono oltre 3500, intanto, i biglietti al momento già venduti in prevendita per il settore ospiti del Mapei Stadium. Domattina allenamento sul manto erboso dell'Acaya.



