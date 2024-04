Bologna intitola un giardino al maestro Claudio Abbado

Il giardino a fianco della Basilica di Santo Stefano sarà intitolato al maestro Claudio Abbado. Si tratta di un'area verde nella piazza che fu particolarmente cara ad Abbado, vicino alla sua abitazione, e dove migliaia di persone si sono radunate per rendergli l'ultimo saluto nei giorni 21 e 22 gennaio di dieci anni fa. Alla cerimonia, sabato 20 aprile alle 12, interverranno il sindaco Matteo Lepore, la delegata alla Cultura e i familiari.

Considerato uno dei più grandi direttori d'orchestra contemporanei, Claudio Abbado è stato alla guida delle orchestre più prestigiose come l'orchestra del Teatro alla Scala di Milano e i Berliner Philharmoniker ed è stato nominato senatore a vita nel 2013 dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Ha lasciato un'impronta importante anche a Bologna dove, nell'ultimo periodo della sua vita, ha diretto l'Orchestra Mozart da lui fondata nel 2004 e contribuito a realizzare il progetto speciale dell'Accademia Filarmonica di Bologna.

"Siamo lieti - hanno detto i figli di Abbado - e ringraziamo l'amministrazione comunale e la Città metropolitana di Bologna per l'intitolazione in memoria di nostro padre. È un gesto di riconoscenza e di affetto da parte di questa città che Claudio ha amato e nella quale ha scelto di vivere dal 2004. Dedicargli un'area verde in Piazza Santo Stefano assume un significato più profondo, perché era particolarmente legato a questo luogo e per l'interesse e il rispetto che Claudio ha sempre dimostrato per la cura e la salvaguardia dell'ambiente".



