Non gli dà abbastanza giorni di malattia, picchia il medico

Aveva prescritto due giorni di malattia a fronte dei dieci chiesti dal paziente. Per questa ragione un medico di base della Bassa modenese è stato picchiato a sangue da un paziente, tanto che ha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso di Mirandola dove è stato medicato e dimesso. La vicenda è riportata dalla Gazzetta di Modena.

Dopo aver preso in carico il dottore, che aveva riportato diverse ferite per l'aggressione nel suo studio, i medici del pronto soccorso hanno fatto denuncia, come previsto in questi casi, ai carabinieri di Mirandola. Nel 2023, riporta il quotidiano ricordando i numeri denunciati dalle aziende sanitarie modenesi a marzo, sono stati registrati su SegnalER 328 episodi di violenza contro operatori sanitari e socio-sanitari. A questi si aggiungono, per quanto riguarda Policlinico e Baggiovara, ulteriori 85 casi che risultano dai verbali del Servizio di vigilanza.



