Italia Viva lancia le primarie di coalizione per Emilia-Romagna

Primarie di coalizione per scegliere il candidato alla successione di Stefano Bonaccini.

Non si sa ancora quando si voterà per le regionali in Emilia-Romagna, con una probabile accelerazione con la candidatura del presidente alle Europee, ma nella coalizione di centrosinistra si comincia a parlare di primarie: a lanciare il sasso nello stagno è Mauro Felicori, assessore alla cultura della giunta Bonaccini ed esponente di Italia Viva.

"Io - ha scritto in un post Felicori - mi batterò perché il candidato del centro-sinistra (coalizione cui è naturalmente, ma non necessariamente destinata la mia Italia Viva) esca da primarie di coalizione. Non solo perché è l'unico modo al momento disponibile per ravvivare la fiducia nelle istituzioni, per dare freschezza alla politica, persino per resuscitare i gruppi dirigenti dei partiti, ormai carenti di legittimazione.

Ma anche perché è una possibilità per cancellare quel turno elettorale unico che è una forte limitazione di democrazia".





