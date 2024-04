Arrestato a Cesena un uomo che da tempo minacciava la sua ex

Non si arrende alla fine della relazione e va sotto casa della ex minacciandola. La polizia di Cesena interviene, arrestando un uomo di cinquant'anni per atti persecutori. L'arresto è stato convalidato, disponendo per l'uomo il divieto di avvicinamento alla persona offesa, tramite applicazione del braccialetto elettronico.

Nei giorni scorsi la polizia era stata allertata dalla donna che, spaventata, aveva riferito che il suo ex compagno, probabilmente in forte stato di alterazione dovuto all'uso di sostanze alcoliche, si era presentato sotto casa dopo che, nel corso della giornata, le aveva inoltrato già diversi messaggi dal contenuto minaccioso. Una situazione che si era già ripetuta più volte da quando nel 2022 la donna aveva posto fine alla relazione. Ne era scaturita una situazione da incubo per la donna, con episodi di pedinamento da parte dell'uomo presso il suo logo di lavoro e di svariati messaggi dal contenuto minatorio.

Inoltre l'uomo risultava detenere regolarmente un'arma. Alla fine gli agenti hanno fermato l'uomo, apparso in stato confusionale, nella sua abitazione, sequestrando l'arma.



