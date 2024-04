Aggredisce l'infermiera al pronto soccorso, denunciata

Ha aggredito l'infermiera di turno al pronto soccorso ed è stata denunciata dai carabinieri con l'accusa di lesioni personali aggravate. È successo all'ospedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, dove una 39enne - arrivata in stato di alterazione psicofisica probabilmente dovuto all'uso di sostanze - terminata la visita medica, è stata affidata al personale sanitario. La stavano collocando su una sedia a rotella, quando la donna senza apparente motivo si è alzata con violenza e ha cominciato a minacciare l'infermiera per poi afferrarle i capelli. I colleghi sono intervenuti per calmarla, infine è stato dato l'allarme al 112 che ha inviato sul posto una pattuglia. Dopo le dimissioni, la paziente è stata accompagnata in caserma per formalizzare la denuncia alla Procura Reggiana.

