A Ferrara il 44/o Festival internazionale degli aquiloni

Torna dal 19 al 21 aprile a Ferrara l'appuntamento con 'Vulandra-Festival Internazionale degli aquiloni', tre giornate al Parco Urbano Giorgio Bassani che coloreranno il cielo della città. La manifestazione, organizzata dal Gruppo Aquilonisti Vulandra e da Arci Ferrara, con il sostegno e il patrocinio del Comune di Ferrara e della Regione Emilia-Romagna, giunge alla 44/a edizione.

Il festival, a ingresso gratuito, si configura come un momento di aggregazione all'aria aperta per famiglie e per la cittadinanza ferrarese, oltre che per appassionati e professionisti di aquiloni provenienti da tutto il mondo.

Con un'affluenza media di 10mila persone, Vulandra è il festival di aquiloni più longevo d'Europa e quest'anno annovera la partecipazione di circa 150 aquilonisti provenienti da Italia ed Europa (Germania, Austria, Francia, Svizzera). In programma esibizioni di volo acrobatico e non, laboratori creativi e sostenibili dedicati a infanzia e adolescenza, attività motorie e sportive, aggregazione e socialità. "Una manifestazione che è entrata ormai nel cuore dei ferraresi - ha commentato l'assessore comunale allo sport Andrea Maggi, presentando l'evento alla stampa - per tre giorni di festa e uno spazio didattico importante per avvicinare le persone a questo affascinante mondo. Ci aspettiamo una grande partecipazione per una kermesse di carattere internazionale e con la totale accessibilità degli spazi".



