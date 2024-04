Biennale Donna dell'Udi compie vent'anni, mostra a Ferrara

La Biennale Donna, storica manifestazione dedicata alla creatività femminile contemporanea promossa da Udi-Unione Donne in Italia, compie vent'anni. Per celebrare questo traguardo, a Palazzo Bonacossi di Ferrara dal 14 aprile al 30 giugno apre la mostra 'Yours in Solidarity-Altre storie tra arte e parola', con opere di sei artiste internazionali: Binta Diaw, Amelia Etlinger, Bracha L. Ettinger, Sara Leghissa, Muna Mussie e Nicoline van Harskamp. In mostra anche un nucleo di materiali storici dell'Udi, tra documenti d'archivio, pubblicazioni, stendardi e fotografie, che ripercorre le principali tappe della Biennale Donna ricostruendo la sua evoluzione dal 1984 ad oggi.

Il progetto, presentato oggi alla stampa, si propone di mettere in luce alcuni aspetti peculiari della manifestazione ferrarese fin dai suoi esordi e di rilanciare la sua immagine sul territorio nazionale. L'idea è quella di continuare a far emergere "figure dallo sfondo" e di presentare "un nuovo arsenale di voci" pronte a levarsi per affermare "la necessità di ripensarsi dentro un mondo divenuto sempre più complesso e polarizzato". Il titolo dell'esposizione è tratto dal video dell'artista olandese Nicoline van Harskamp: l'opera si sviluppa a partire da un ricco epistolario, in seguito organizzato dall'artista in un archivio personale, proveniente da una rete internazionale di anarchici che tra gli anni Ottanta e Novanta erano soliti concludere le loro missive con il saluto "Yours in Solidarity". Queste parole, usate per esprimere vicinanza e solidarietà dentro spazi di conflitto, "hanno qui il pregio di generare occasioni di confronto tra culture, contesti e generi diversi".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA