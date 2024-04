Una mostra sul percorso intellettuale di Francesca Alinovi

Il MamBo-Museo d'Arte Moderna di Bologna ospita dal 13 aprile al 13 luglio 'Frontiera 40 Italian Style Writing 1984-2024', progetto espositivo che nasce dalla ricerca condotta dalla curatrice Fabiola Naldi sul percorso intellettuale di Francesca Alinovi (Parma, 1948 - Bologna, 1983), ricercatrice, critica militante e studiosa dei fenomeni creativi più sperimentali emersi negli anni Settanta e Ottanta, la cui parabola ha lasciato una traccia nella critica d'arte della seconda metà del Novecento.

L'iniziativa nasce dalla volontà di ricordare il quarantesimo anniversario di 'Arte di frontiera. New York Graffiti', mostra ideata da un progetto di Francesca Alinovi - uccisa a coltellate in casa nel giugno 1983 - che si inaugurò nell'84 alla Galleria comunale d'Arte Moderna di Bologna, interrogando l'eredità storica e critica che quella iniziativa, seminale nel contaminare sistema dell'arte ufficiale e realtà urbana del Writing, ha avuto fino ai nostri giorni.

La mostra si focalizza sul lavoro di oltre 180 autori che, partendo dall'arte di frontiera, quella che secondo Alinovi si poneva "entro uno spazio intermedio tra cultura e natura, massa ed élite, bianco e nero, aggressività e ironia, immondizie e raffinatezze squisite", si spingono verso nuove possibilità di espressione che contemplino lo style writing come un orizzonte della pittura ambientale, suggestione elaborata dalla stessa Alinovi. Nella disciplina del Writing i disegni preparatori, o sketch, costituiscono le testimonianze dell'evoluzione e della sofisticazione del segno.



