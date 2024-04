Torna Artevento Cervia, il più longevo festival di aquiloni

Artevento Cervia,il più longevo festival del mondo dedicato all'aquilone come forma d'arte ed emblema ecologista, torna per la 44/a edizione dal 20 aprile all'1 maggio sulla spiaggia di Pinarella. E' il primo evento che inserisce l'aquilone nel contesto di una più ampia contaminazione fra arti visive e performative, tra arte contemporanea, teatro, danza, circo contemporaneo, teatro di figura e puppetry, il teatro dei burattini, con 50 delegazioni dai cinque continenti e oltre 250 artisti invitati. Pochi giorni dopo la chiusura dell'edizione 2023, che ha visto 600.000 visitatori, ha avuto inizio la catastrofica alluvione che ha devastato la Romagna: per questo motivo la manifestazione è dedicata alla Regione Emilia-Romagna.

Alcuni 'highlights' della prossima edizione, illustrata oggi alla stampa, saranno la presentazione del restauro dell'aquilone di Mimmo Paladino; un focus sulla Cina, rappresentata dall'antica tradizione di Pechino, per celebrare i 700 anni dalla morte di Marco Polo, con la "Notte dei Miracoli" intitolata 'In viaggio fra draghi e lanterne' e dedicata al viaggiatore veneziano che per primo raccontò l'aquilone all'Occidente; un focus sul Giappone attraverso un gemellaggio con la Japan Kite Association e il Museo dell'Aquilone di Tokyo.

Ci sarà anche un omaggio alla storia di Antoniano con i bambini dello Zecchino d'Oro come ambasciatori di Pace; il fenicottero rosa come tema ispiratore per le opere eoliche; la celebrazione dei 150 anni dalla nascita di Marconi, per il ruolo che l'aquilone ebbe nel contesto dei suoi esperimenti di telegrafia senza fili. Ed ancora, la partecipazione del designer Uk Carl Robertshaw e dei campioni internazionali di volo acrobatico. Il Paese d'onore sarà la Corea, scelto per la ricorrenza dei 140 anni delle relazioni diplomatiche con l'Italia.



