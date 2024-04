'Nonna' della Valtidone, l'amore il segreto della longevità

La nonna della Valtidone ma anche della intera provincia di Piacenza compirà 110 anni tra un paio di settimane: è Elide Quaroni, per tutti "nonna Dede", nata il 28 aprile 1914, più anziana quindi anche della "cittadina" Anna Teresa Ragazzi che abita a Piacenza e che i 110 li farà a dicembre.

In un'intervista al quotidiano piacentino Libertà la signora Elide - che si divide tra Fontana Pradosa e Milano - ricorda con grande lucidità quando il suo compaesano a Castelsangiovanni, cardinale Agostino Casaroli, segretario di Stato ai tempi di papa Paolo Giovanni II, era semplicemente Agostino. Nonna Dede è vedova di Cesare Grossi, che gli ha dato due figli, Mario e Lina. Ha cinque nipoti e anche otto pronipoti. Una famiglia longeva per Dna a quanto pare, considerando che Elide ha visto morire sua madre all'età di 102 anni. La ricetta? "L'amore è il segreto della vita", dice nell'intervista Nonna Dede.

Da ragazza fece la mondina, partì, insieme a tante giovanissime piacentine a bordo dei camion che le avrebbero condotto nelle risaie per la campagna di raccolta. Dopo questa esperienza è stata per un tempo ricamatrice prima di dedicarsi completamente alla famiglia. Ha conosciuto la guerra, ha visto la prima tv, la prima cosa di tutto. Maneggia lo smartphone come una ventenne, assicurano i nipoti. Il 28 aprile, per il suo 110esimo compleanno, tutta la famiglia la raggiungerà a Milano, prima che sia lei stessa, con l'arrivo dell'estate, a fare ritorno a Fontana Pradosa.

