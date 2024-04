A Bologna al via a giugno ai lavori della linea verde del tram

La giunta comunale di Bologna ha dato il via libera a progetto definitivo della linea verde del tram. I lavori per realizzare il percorso lungo 7 chilometri da via dei Mille alla stazione di Corticella, partiranno a giugno.

Lo ha annunciato l'assessora alle Infrastrutture, trasporti e mobilità del Comune di Bologna, Valentina Orioli.

Tra le novità, anche il fatto che il sottopasso previsto su via Ferrarese non verrà realizzato, sia per rispettare i tempi del Pnrr, sia per evitare il taglio di alberi durante il cantiere.

Cambierà anche la disposizione dei binari in piazza dell'Unità. "Sposteremo la tramvia sul lato ovest della piazza, che verrà ripavimentata, riqualificata e dedicata alla percorrenza pedonale con prevalenza del trasporto pubblico", aggiunge Orioli.

A nord di via Shakespeare è prevista la realizzazione di un nodo di interscambio con le linee bus extraurbane, un parcheggio con circa 280 posti auto e un'area di ricovero tram. In via Bassanelli sarà realizzato un nuovo parcheggio alberato con una capienza di circa 200 posti auto. In via di Saliceto l'attuale parcheggio a raso sarà sopraelevato con un aumento di capienza di circa 100 posti auto.



