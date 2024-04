La strage di Suviana: identificata la sesta vittima. Il pm: "Accertamenti sui subappalti" - La cronaca della giornata

11:07

"Queste tragedie continuano ad accadere tutti i giorni, questo sciopero che avevamo proclamato sui temi della sicurezza dimostra la necessità di intervenire per bloccare questa guerra civile, c'è una strage di cui questo paese deve prendere atto, servono misure immediate che siano in gran di fermare questa mattanza". Lo ha detto il leader della Uil, Pierpaolo Bombardieri a margine di un'assemblea per lo sciopero di oggi parlando del grave incidente di Suviana e sottolineando la necessità di intervenire sui subappalti. "Cosa bisogna fare per avere nei subappalti privati le regole per i pubblici? Quanti morti dobbiamo vedere ancora?".



"Avevamo segnalato due anni fa che in quella struttura c'erano problemi per la sicurezza". Lo ha detto il numero uno della Uil, Pierpaolo Bombardieri a margine dell'assemblea con i lavoratori dei trasporti a Roma in occasione dello sciopero proclamato con la Cgil parlando della centrale idroelettrica di Bargi sul bacino di Suviana nella quale si è registrato martedì un grave incidente. "Siamo pronti a consegnare alla magistratura la documentazione e le testimonianze che abbiamo", ha detto. Il provvedimento sulla sicurezza sul lavoro in Parlamento secondo Bombardieri "non rispetta le richieste che abbiamo fatto. E' normale che il governo investa solo due milioni di euro di fronte a tutti questi morti? La patente a crediti non risolve i problemi. Si applica solo ai cantieri mobili. Le aziende che violano le regole sulla sicurezza non devono lavorare, non ci possono essere ammiccamenti politici".