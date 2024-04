Atletica: sono 3.000 gli iscritti alla 100 km del Passatore

Sono 3.000 i concorrenti confermati dall'anno scorso che disputeranno il 25 e 26 maggio la 49/a edizione della 100 chilometri del Passatore - cancellata nel 2023 causa l'alluvione che ha colpito la Romagna, in particolar modo la città di Faenza e comuni limitrofi - sul tracciato che collega la città di Firenze a quella di Faenza. La gara, valevole per l'assegnazione del campionato italiano Fidal 100 km su strada, saluterà il nuovo vincitore dopo l'edizione '22 vinta da Lee Grantham.

Tra gli atleti attesi ai nastri di partenza il vincitore della Cento '19 Marco Menegardi, il recordman Giorgio Calcaterra e di Nikolina Sustic, quest'ultima star in campo femminile.

Decine sono le nazioni estere rappresentate al 'Passatore': Usa, Brasile, Gran Bretagna, Germania, Ucraina, Russia, Giappone, Francia, Paesi Bassi, Finlandia, Svizzera, Spagna, Polonia, Capo Verde, Portogallo, Romania, Perù, Filippine, Irlanda, Repubblica di Cina, Albania, Colombia, Slovenia, Lituania e Repubblica di Moldavia.

"La nostra associazione - spiega il presidente dell'Asd 100 km del Passatore, Giordano Zinzani - malgrado il dovere di cancellare l'edizione 2023 a pochi giorni dallo svolgimento, scelta che ha comportato anche dei danni economici, grazie alla operosità dei propri volontari ha prima donato dei prodotti che erano strati acquistati per i punti di ristoro ad altri enti e associazioni, poi grazie alla solidarietà di molti concorrenti già iscritti è stato possibile fare una donazione a tre associazioni sportive e un'altra cospicua donazione ad associazioni ed enti sarà fatta in occasione di questa edizione della 100km".



