Tre giorni di festival dedicati all'amore a Scandiano

Daniele Silvestri, Gino Castaldo, Andrea Segrè, Francesca Mannocchi e Stefano Nazzi saranno tra i protagonisti dell'ottava edizione di 'FestivaLOVE', il festival dedicato all'amore in programma dal 31 maggio al 2 giugno a Scandiano (Reggio Emilia). "E' un progetto - spiega il sindaco Matteo Nasciuti - che punta sulla qualità, sull'approfondimento, sulla riflessione. La chiave dell'amore è declinata in molti modi e, anche quest'anno, di fatto tutto riconduce all'amore per Scandiano".

I Giardini della Rocca saranno la cornice per i talk e piazza Fiume per i concerti, mentre piazza Spallanzani diventerà uno spazio in cui far ballare centinaia di giovani. Confermate le storiche collaborazioni della manifestazione, dal progetto 'I love Circus' - che proporrà spettacoli di circo contemporaneo - a 'vignettiAMO?', che porterà le opere di disegnatori e vignettisti come Virginia Cabras, Pat Carra, Patrizia Comino, Marilena Nardi.

Francesca Mannocchi, giornalista esperta di Medio Oriente, sarà al festival venerdì 31 maggio; l'1 giugno sarà la volta del critico musicale Gino Castaldo e del professor Andrea Segrè, voce della lotta agli sprechi alimentari. Domenica 2 il talk avrà come ospite il giornalista Stefano Nazzi, conduttore del podcast 'Indagini', mentre Daniele Silvestri chiuderà i concerti dell'evento con una speciale formazione in duo, per festeggiare i primi trent'anni di carriera.



