La musica che gira intorno festeggia 20 anni museo a Bologna

Il Museo internazionale e biblioteca della musica di Bologna celebra vent'anni con una rassegna in programma dal 10 aprile al 9 giugno, 'La musica che gira intorno', titolo anche di un celebre brano di Ivano Fossati, ideata per proporre al pubblico appuntamenti con i migliori 'musicteller' in circolazione. Si comincia con 'Invisible Lady', la (contro)storia del jazz raccontata da Stefano Zenni per scoprire come, in una musica solitamente declinata al maschile, le donne non siano state solo cantanti e niente affatto marginali, dai tempi di New Orleans all'era dello Swing, dal bebop al free jazz. Si chiuderà invece con la riscoperta della figura di Wandrè, nome d'arte di Antonio Pioli (Cavriago, 1926-2004), dalla cui avveniristica fabbrica a pianta circolare - come racconterà il curatore del progetto Marco Ballestri - uscirono alcuni dei modelli più innovativi e sperimentali nella storia della chitarra elettrica mondiale.

Si parlerà tra l'altro, con Enrico Frasnedi, della leggendaria etichetta Stax Records che conquistò il mondo con le canzoni prodotte da un affiatato gruppo di musicisti afroamericani e bianchi (12 aprile) e della rivoluzionaria comicità di Cochi e Renato (3 maggio), mentre il giornalista Gino Castaldo il 18 maggio racconterà la stagione dei cantautori italiani tra il 1979 e il 1981 e di come nove storie di vita e di musica si intecciarono agli eventi più significativi della storia italiana, tra la fine degli anni di piombo e gli inizi dei 'ruggenti' anni Ottanta. Non mancherà il 'Classical Mistery Tour' - condotto da Francesco Locane il 17 maggio - alla scoperta delle connessioni tra le canzoni dei Beatles e le musiche di 'giganti' come Bach, Beethoven e Mozart, e ci sarà spazio per esplorare con Pio Rossi (19 aprile) il Deep Blues, il percorso storico, sociale e musicale della chitarra blues dalla fine del 1800 fino agli anni Sessanta.



