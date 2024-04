A Indigenous Literacy Foundation il Premio Astrid Lindgren

Ha vinto l'Astrid Lindgren Memorial Award 2024 Indigenous Literacy Foundation. L'annuncio il 9 aprile alla Bologna Children's Book Fair, in diretta da una conferenza stampa a Stoccolma.

"Con curiosità e rispetto, la Indigenous Literacy Foundation lavora con la lettura e la narrazione tra i bambini delle comunità indigene. In stretta collaborazione con le comunità, evidenziano il valore delle lingue e delle storie di tutte le persone" spiega la motivazione della giuria.

"Diffondendo libri e stimolando la lettura, la narrazione e la creatività, Indigenous Literacy Foundation costruisce il desiderio di leggere e promuove l'orgoglio, la fiducia in se stessi e un senso di appartenenza. Ogni bambino ha diritto alla sua lingua e alle sue storie" aggiunge la motivazione al premio.

Oltre al prestigio e alla rilevanza internazionale, l'Astrid Lindgren Memorial Award-Alma prevede un riconoscimento in denaro di 5 milioni di corone svedesi, circa 450mila euro. I candidati erano 245 provenienti da 68 paesi e regioni.

Il Premio è stato istituito dal governo svedese quando l'autrice di Pippi Calzelunghe morì nel 2002, con l'obiettivo di onorare la sua memoria e aumentare l'interesse per la letteratura per bambini e ragazzi nel mondo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA