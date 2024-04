Bonaccini, sul campo largo non si può ballare ogni giorno

"Credo che Elly Schlein abbia fatto bene a mettere al centro il fatto che non è che si può continuare ogni giorno a ballare". Lo ha detto il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, a margine dell'assemblea regionale di Confcooperative a Bologna, parlando delle tensioni tra la segretaria del Pd Elly Schlein e il leader M5s Giuseppe Conte che hanno messo a rischio il campo largo costituito all'interno del centrosinistra. "Lo dice la matematica, prima ancora che la politica: il Pd da solo non ce la fa, ma senza il Partito Democratico è impossibile per chiunque pensare di battere la destra - aggiunge Bonaccini - Si lavori e si ragioni su questo, provando a trovare ragioni di dialogo".

