Bologna Prize for the Best Children's Publishers, vincitori 2024

Sono stati premiati, nella tradizionale cerimonia del primo giorno della Bologna Children's Book Fair, i vincitori del Bop 2024 - Bologna Prize for the Best Children's Publishers of the Year. Istituito da Bologna Children's Book Fair in collaborazione con l'Associazione Italiana Editori e International Publishers Association nel 2013, il Bop premia ogni anno i migliori editori per bambini e ragazzi a livello internazionale. Il premio è assegnato dagli editori stessi, chiamati a votare le case editrici che più si siano distinte nell'ultimo anno per innovazione, creatività e qualità delle scelte editoriali in ciascuna delle sei aree del mondo: Africa, Asia, Europa, Nord America, America Centro, Sud e Caraibi, Oceania.

In questa edizione sono stati premiati: per l'Africa, Yanbow Al Kitab, dal Marocco, casa editrice per bambini fondata nel 2006 da Amina Hachimi Alaoui. Pubblica libri di cultura marocchina/araba in francese, arabo e inglese. Per l'Asia, Poplar Publishing Co., Ltd., dal Giappone. Si tratta di uno dei principali editori indipendenti di libri per bambini in Giappone, in attività da oltre 70 anni. Dalla sua fondazione, gli obiettivi dell'azienda sono rimasti invariati: tutto ciò che pubblica deve essere divertente e arricchire la vita delle persone. Per l'Europa, la spagnola Mosquito Books Barcelona, una piccola casa editrice specializzata nella pubblicazione di libri illustrati di non-fiction. A oggi pubblicano 20 titoli l'anno, con coedizioni in più di 10 lingue. Per il Nord America, la canadese Greystone Kids: casa editrice indipendente leader nella pubblicazione di libri sulla natura, la scienza, la salute e le questioni sociali, impegnata a ridurre il proprio impatto ambientale nella catena di produzione e fornitura. Fondata a Vancouver nel 1993 pubblica libri che che mostrano ai lettori come rispettare, proteggere e curare le specie con cui condividiamo il pianeta. Per America Centro, Sud e Caraibi, la colombiana Cataplum Libros che scava nella memoria collettiva ed esplora le radici dei latinoamericani, recuperando così la tradizione orale, il gioco e le sue diverse e inesauribili possibilità. Per l'Oceania, Huia Publishers, della Nuova Zelanda, casa editrice indipendente di proprietà Māori che produce libri e risorse innovative e stimolanti. Dal 1991, il suo scopo è semplice: "Condividere storie che risuonino con la nostra gente, che riflettano le nostre esperienze e che valorizzino la nostra cultura e la nostra lingua".



