25 aprile di musica a Carpi con Vasco Brondi e cast artisti

Nada, Dario Brunori, Francesca Michielin, Massimo Zamboni, Silvia Ballestra e Paolo Cognetti saranno protagonisti di 'Costellazione 25 aprile' a Carpi, con la direzione artistica di Vasco Brondi. In una giornata simbolo di libertà e rinascita, la città emiliana si veste di musica, arte e memoria: dalle 16:30 alle 20 Piazza Martiri diventerà palcoscenico di un evento, organizzato da Imarts in collaborazione con il Comune, che commemorerà la Festa della Liberazione con musica, cultura, letteratura e riflessione. La giornata inizierà con Nada, accompagnata da Andrea Mucciarelli alla chitarra. Sarà poi la volta di Brondi, che all'interno del suo concerto ospiterà Nada e gli altri artisti, con una band composta da Andrea Faccioli e Riccardo Onori alle chitarre, Niccolò Fornabaio alla batteria, Carlo Maria Toller al pianoforte e al basso e Clara Rigoletti al violino e alle tastiere.

"Questa Costellazione 25 aprile che mi sono immaginato è luminosa e splendente dal 1945 - commenta Brondi -. Quando il Comune di Carpi mi ha chiesto di immaginare qualcosa di speciale per questa giornata ho subito pensato a questo concerto corale e ho voluto coinvolgere altri musicisti, cantanti, scrittori, scrittrici. Questa celebrazione deve restare sempre viva, sempre collettiva. La musica e la letteratura possono essere documenti storici lirici, possono farci rivedere il passato e immaginare il futuro". Vasco Brondi arriva a questo appuntamento dopo il successo del suo ultimo album 'Un segno di vita', un progetto che lo vede esplorare nuove dimensioni musicali e tematiche profonde, confermando la sua capacità di narrare la contemporaneità con sensibilità e intelligenza. L'album è accompagnato dal 'Piccolo manuale di pop impopolare', un libro che racconta il dietro le quinte della sua creazione artistica.

