Pamela Malvina, dalla cittadinanza al titolo europeo di boxe

Dalla lotta per la cittadinanza italiana al titolo europeo di boxe: Pamela Malvina Noutcho Sawa, della Bolognina Boxe, è la nuova campionessa europea Ebu Silver, pesi leggeri, sconfiggendo la britannica Jordan Baker Porter, al Paladozza di Bologna.

Nata in Camerun, Pamela Malvina, 32 anni, vive in Italia da quando aveva otto anni ma solo nel 2022, dopo un lungo iter burocratico, è arrivata la cittadinanza, con il giuramento davanti al sindaco di Bologna Matteo Lepore. Lavora all'ospedale Maggiore come infermiera. A settembre ha vinto il titolo italiano.

Dopo essersi ricongiunta con il padre che aveva lasciato il suo Paese per studio e lavoro, ha vissuto l'infanzia e l'adolescenza a Perugia, poi si è trasferita a Bologna, dove si è laureata in Scienze Infermieristiche e dove, durante un tirocinio in un centro di accoglienza per senza fissa dimora, all'interno del quale c'era una piccola palestra, ha scoperto la sua passione per la boxe. Ieri sera si è avverato il sogno europeo.

"Siamo molto soddisfatti per la nostra Pamela, un'infermiera dell'ospedale Maggiore: ha combattuto e ha vinto il campionato europeo. Eravamo a tifare per lei, ci ha dato grande soddisfazione ed emozione", ha detto il direttore generale dell'Ausl di Bologna, Paolo Bordon.



