A Bologna sul tetto del Mercato Sonato la scritta 'No War'

Una grande scritta 'No War' campeggia sul Mercato Sonato, nel quartiere San Donato di Bologna. Un messaggio semplice e chiaro e un invito alla pace che è stato diffuso da Senzaspine Aps, associazione che grazie all'esperienza dell'Orchestra Senzaspine si propone di far conoscere la musica ai bolognesi, e che gestisce lo spazio culturale che presto verrà restaurato.

"In un momento così difficile e triste, ecco il nostro messaggio di pace", dicono i musicisti e tutto il gruppo dell'Orchestra Senzaspine che proprio all'interno del Mercato Sonato hanno sviluppato la loro esperienza di musica. "Un messaggio così grande e chiaro, che speriamo si veda anche dal cielo, passi al di là delle nuvole e arrivi a tutto il mondo. No war".



