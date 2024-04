Fiamme in una scuola a Ravenna, disposta la chiusura

Una scuola media di Ravenna, la 'Don Minzoni' di via Cicognani, è stata chiusa in serata su ordinanza del sindaco della città romagnola a causa di un incendio divampato attorno alle 18.30. Il provvedimento riguarderà almeno la giornata di domani a causa del fumo che ha impregnato l'edificio e della necessità di controllare agibilità e impianti elettrici.

I problemi maggiori si sono concentrati sull'aula degli strumenti musicali andata distrutta con danni stimati approssimativamente in decine di migliaia di euro. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono giunti Polizia Locale e Carabinieri per chiudere quel tratto di strada. A lanciare l'allarme, sono stati alcuni residenti. A scuola non c'erano studenti per via dell'ultimo giorno delle vacanze pasquali. Le fiamme sono partite da un pallet di legno esterno all'edificio.

Da lì si sono propagate a mascherine da smaltire e poi alle finestre e quindi all'interno della scuola. Tra le varie ipotesi, non si esclude il gesto di un balordo.



