Da Ravenna al Camerun per adottare un ospedale e un orfanotrofio

Un viaggio nei territori più decentrati del Camerun per adottare un ospedale e un orfanotrofio, contribuendo al loro funzionamento. A promuovere l'iniziativa sono due associazioni di Ravenna, Terzo Mondo Odv e Cuore e Territorio, i cui rappresentanti partiranno il 5 aprile per la missione in Africa, grazie al sostegno della società Pimagus.

"In Camerun chi sta male e ha bisogno di andare d'urgenza in ospedale deve pagare - spiega una nota delle associazioni presiedute da Charles Tchameni Tchienga e Giovanni Morgese - Gli ospedali nei centri più importanti del Paese sono sufficientemente attrezzati per gli interventi di routine e per la cura della malaria e delle malattie tropicali. Nei piccoli centri le strutture sanitarie sono assolutamente carenti". Da qui il viaggio per allacciare rapporti diretti con una di queste e, al ritorno, coinvolgere gli ospedali italiani al fine di reperire attrezzature e apparecchiature moderne utili in Camerun. Allo stesso tempo, sarà anche l'occasione per adottare un orfanotrofio e aiutare i bambini più bisognosi.

Per raggiungere questo obiettivo viene avviata una raccolta fondi con il supporto di Ravenna24ore: si può donare sul conto corrente di Cuore e Territorio con causale Camerun 2024.



