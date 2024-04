'Cinque pezzi buoni', Colamedici in Salaborsa il 4 aprile

Il 4 aprile in piazza coperta di Salaborsa a Bologna torna il ciclo di incontri sul giornalismo 'Cinque pezzi buoni' con un nuovo orario, l'incontro inizierà infatti alle ore 19. L'ospite della serata di giovedì sarà il filosofo e scrittore Andrea Colamedici.

Colamedici è un filosofo e scrittore, e, insieme a Maura Gancitano, ha fondato Tlon, un progetto di divulgazione culturale, che si manifesta, tra le altre cose, con una casa editrice. Tlon utilizza i social come mezzo per divulgazione concentrandosi su tematiche culturali e sociali. Insieme a Gancitano ha scritto, tra gli altri, il libro Ma chi me lo fa fare? Come il lavoro ci ha illuso: la fine dell'incantesimo (2023), e il loro successo La Società della performance (2018).

Autore di podcast, curatore e ideatore di festival parla di filosofia al grande pubblico stimolando un pensiero critico su temi di attualità come per esempio le conseguenze etiche di strumenti di Intelligenza Artificiale.

Il ciclo 'Cinque Pezzi Buoni' è nato dalla collaborazione tra il Master in giornalismo dell'università di Bologna e la Biblioteca Salaborsa. La rassegna chiede ai suoi ospiti di concentrarsi su alcuni esempi d'informazione autentica, libera, capace di interpretare lo spirito del tempo.

Gli ospiti riflettono su esempi di buon giornalismo provenienti da più media, spaziando dalla cronaca alla scienza, dalla storia alla geopolitica. L'ultimo incontro è previsto per il 23 maggio con la linguista Vera Gheno. A dialogare con Colamedici sarà la Nikol Ceola, praticante giornalista e allieva del master, introdotta dal direttore Fulvio Cammarano.



