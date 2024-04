Apre il centro 'Chiara Gualzetti', contro le violenze

"Il male deve trovare una via per diventare bene, e una cosa terribile e tragica come quella che è successa a Chiara deve diventare un motivo per aiutare i giovani a trovare se stessi e a imparare a volersi bene". Con queste parole l'arcivescovo di Bologna, Cardinale Matteo Zuppi, ha inaugurato questa mattina a Crespellano, nel Bolognese, il centro culturale giovanile intitolato a Chiara Gualzetti, la 15enne uccisa il 27 giugno 2021 a Monteveglio da quello che credeva un amico, un ragazzo poco più grande di lei, all'epoca minorenne. La struttura, in piazza della Pace, sarà un punto di riferimento e di aggregazione contro la violenza, il cyberbullismo e l'indifferenza, attraverso corsi di formazione di vario genere, anche per difendersi dai pericoli del web, e per promuovere una cultura dell'ascolto. All'interno i ragazzi non potranno portare i cellulari, come ha più volte sottolineato durante la progettazione il papà di Chiara.

"Spero che questo centro svolga la sua funzione per i ragazzi che hanno intenzione di cambiare un po' il sistema di socializzazione - ha detto Vincenzo Gualzetti intervenendo all'inaugurazione - l'intenzione è dare ai giovani qualche valore in più rispetto al mondo virtuale nel quale molti vivono, e che porta molta anaffettività". Il padre della 15enne uccisa ha aggiunto di avere apprezzato la solidarietà della comunità di Valsamoggia: "A distanza di tre anni si fa ancora qualcosa in nome di mia figlia, questo dimostra che la gente non dimentica".

All'inaugurazione del centro a Crespellano hanno partecipato, oltre all'arcivescovo di Bologna, diversi rappresentanti delle istituzioni e dell'associazionismo e l'assessore regionale Raffaele Donini, molto legato a quel territorio e già sindaco di Monteveglio dal 1995 al 2004.



