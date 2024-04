Ballardini 'bel Sassuolo, ci teniamo la prestazione'

"Abbiamo fatto una buonissima partita, contro una squadra forte fisicamente e tecnicamente. Se andiamo a contare le occasioni e il gioco, penso che oggi il Sassuolo meritasse qualcosa in più. Ma ci teniamo la prestazione, davvero a me è piaciuta molto". E' tutto sommato soddisfatto Davide Ballardini della prova del suo Sassuolo e del punto conquistato contro l'Udinese.

Anche Cioffi si tiene stretto il punto conquistato. "La squadra - ha detto a fine gara - ha reagito bene al gol subito.

Siamo vivi, sappiamo che ci aspetta una lunga maratona. Nel primo tempo siamo stati più in controllo, abbiamo avuto diverse occasioni; nella ripresa abbiamo lasciato il pallino del gioco a loro".



