Dimessa dal Pronto soccorso di Piacenza, muore bimba

Una bambina di nove mesi di San Fiorano, nel Lodigiano, è morta oggi dopo essere stata dimessa dal Pronto soccorso dell'ospedale Guglielmo da Saliceto di Piacenza. La piccola era stata portata con la febbre alta e problemi respiratori in ospedale ieri sera e quasi tutta la notte l'ha passata in osservazione. È stata dimessa prima dell'alba, ma nelle ore successive, a casa sua, le sue condizioni di salute sono peggiorate. I genitori, che hanno altri quattro figli, hanno chiamato d'urgenza il 118. Sul posto è arrivata in pochi minuti anche una eliambulanza, ma per la bimba non c'era ormai più niente da fare. Il procuratore della Repubblica di Lodi, Maurizio Romanelli, ha disposto l'autopsia sul cadavere per cercare di stabilire l'esatto motivo del decesso. La salma è stata trasferita all'istituto di Medicina legale di Pavia.

Sulla vicenda è intervenuta, con una nota, l'Ausl di Piacenza. "Dopo aver appreso la notizia - viene spiegato - abbiamo avviato una prima verifica interna sul caso. Dalla cartella clinica, sulla base della valutazione dello specialista pediatra che ha visitato e successivamente dimesso la neonata, non sono emersi riscontri di rilievo". Si è appreso "con sgomento del decesso di una neonata - si legge ancora nel documento - che, nella notte, è stata per qualche ora in osservazione al Pronto soccorso pediatrico all'ospedale di Piacenza. Il primo pensiero va alla famiglia della piccola, alla quale esprimiamo la nostra più profonda vicinanza e il più sentito cordoglio: impossibile anche solo immaginare il loro dolore", conclude l'Ausl piacentina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA