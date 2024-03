Confesercenti E-R: 'buone prospettive per Pasqua'

I giorni di Pasqua ormai alle porte mostrano "buone prospettive per il turismo di città d'arte, costa e Appennino dell'Emilia-Romagna". E' quanto emerge da una indagine condotta dal Centro Studi Turistici di Firenze per Assoturismo Confesercenti, su un campione di 1.308 imprese italiane della ricettività.

In base all'analisi il periodo pasquale "si preannuncia in crescita per il turismo dell'Emilia-Romagna, sia per quanto riguarda le presenze straniere che per quelle italiane". nel dettaglio la stima "è di un aumento di oltre l'1%" rispetto alla Pasqua dello scorso anno.

Ad attrarre i turisti, in particolare, "il patrimonio artistico e culturale delle città d'arte e dei borghi emiliano-romagnoli ma ottimi riscontri vi sono anche per le località del mare e, anche se in misura inferiore, per l'Appennino". Quanto alle nazionalità di provenienza sono soprattutto quelle europee a posizionarsi in alto con numeri "confortanti" per quanto riguarda i turisti tedeschi.

"La Pasqua si preannuncia positiva - osserva in una nota Fabrizio Albertini, presidente di Assohotel Confesercenti Emilia-Romagna - nonostante quest'anno si collochi in un periodo dell'anno particolarmente anticipato. Abbiamo buoni riscontri sia per quanto riguarda le prenotazioni che per la durata del soggiorno nonostante le incertezze del meteo".



