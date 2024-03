Il Motor Valley Fest torna a Modena dal 2 al 5 maggio

Il Motor Valley Fest, la festa dei motori dell'Emilia-Romagna, si prepara a tornare a Modena. La sesta edizione della manifestazione si terrà all'ombra della Ghirlandina dal 2 al 5 maggio. Nel corso delle quattro giornate sono attese oltre 70mila persone per un festival diffuso che prevede oltre 20 incontri di approfondimento sui trend di settore, 12 talent talk rivolti ai giovani talenti e decine di modelli di vetture e moto uniche in esposizione. Coinvolti anche gli autodromi regionali, dove in concomitanza con il Fest si svolgeranno eventi di motorsport internazionali.

La manifestazione si aprirà, come da tradizione, col convegno inaugurale al teatro Pavarotti di Modena il 2 maggio, sui nuovi scenari del settore alla luce del momento geopolitico e della diffusione dell'intelligenza artificiale.

Il Fest è stato presentato stamattina a Bologna, nella sede della Regione Emilia-Romagna, in una conferenza stampa a cui hanno preso parte l'assessore al turismo Andrea Corsini, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l'ad di Ducati e presidente dell'associazione Motor Valley Development Claudio Domenicali, il coordinatore scientifico del Motor Valley Fest Eugenio Razelli e il presidente della Camera di commercio di Modena Giuseppe Molinari.

