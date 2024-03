Ebrei nel Novecento italiano, una mostra al Meis di Ferrara

'Ebrei nel Novecento italiano' è la nuova mostra che il Meis, Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e della Shoah, ospita a Ferrara dal 29 marzo al 6 ottobre. I curatori Mario Toscano e Vittorio Bo propongono un'esposizione che, in sette sezioni, offre una panoramica dettagliata del Novecento attraverso la storia, l'arte e la vita quotidiana degli ebrei italiani.

Il progetto illustra il complesso percorso prima di acquisizione della cittadinanza, poi di perdita e infine di riacquisizione dei diritti, da parte di una minoranza che si è riconosciuta e integrata nella società italiana. Si inizia a fine Ottocento dopo lo smantellamento dei ghetti e si conclude all'alba del nuovo millennio, raccogliendo gli interrogativi dell'ebraismo contemporaneo. Non manca una riflessione sulla Shoah: lo strappo drammatico delle Leggi Razziali del 1938, la persecuzione e la deportazione. La mostra è arricchita da opere d'arte contemporanea, fotografie provenienti da archivi pubblici e privati, documenti storici e oggetti di famiglia.

Tante le storie raccolte che faranno scoprire e riscoprire figure dell'Italia ebraica: dall'arte di Olga e Corinna Modigliani alle tele di Corrado Cagli, fino ad Antonietta Raphaël Mafai, Rudolf Levy ed Emanuele Luzzati. Il pubblico potrà immergersi anche nei contenuti raccolti nel tavolo multimediale cui è stato affidato il compito di rendere accessibili approfondimenti, materiali originali e prime edizioni, che contribuiscono a completare il mosaico della storia culturale del XX secolo. Il 3 aprile, inoltre, il Meis ospiterà un open day per gli insegnanti delle scuole di ogni ordine e grado: verrà presentata la nuova offerta didattica dedicata agli studenti di tutte le età e si farà una visita guidata alla scoperta dell'esposizione.

