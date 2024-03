Suicidi in carcere, i penalisti di Bologna 'non c'è più tempo'

"Non c'è più tempo" si legge sui volantini affissi nei palazzi di giustizia bolognesi dalla Camera penale per sensibilizzare sul tema dei suicidi in carcere. Un allarme che arriva dopo quello, il 21 marzo, di una detenuta nel reparto femminile della Dozza: sono 27 i morti dall'inizio dell'anno negli istituti penitenziari italiani.

Il professor Nicola Mazzacuva, presidente della Camera penale bolognese 'Franco Bricola' sottolinea parlando con l'ANSA come i problemi siano rappresentati dal "sovraffollamento, dall'incremento della pene, dall'espansione del diritto penale" Il sistema carcerario italiano in questo momento, prosegue Mazzacuva, "è in contrasto con il principio costituzionale della funzione rieducativa della pena, il carcere è invece purtroppo sempre più pensato come un istituto afflittivo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA