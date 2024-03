Lepore, Garisenda in sicurezza con i tralicci della torre di Pisa

"Abbiamo definito le modalità di intervento per la Torre Garisenda" che verrà messa in sicurezza grazie "ai tralicci utilizzati per la Torre di Pisa". A dirlo è stato il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo d'Accursio a Bologna, a proposito dei lavori di ristrutturazione di una delle due torri simbolo di Bologna. Una volta installati i tralicci d'acciaio già utilizzati a Pisa, la Garisenda "uscirà dalla fase gialla" e sarà "messa in sicurezza, entrando nella fase verde", ha aggiunto Lepore.

"L'obiettivo - ha detto - è fare presto, fare bene e mettere in sicurezza la Torre Garisenda entro il 2024. Grazie ai tralicci già utilizzati per la Torre di Pisa potremmo installare all'interno della cerchia dei container rossi le due strutture che tireranno la Garisenda per evitarne un eventuale crollo. Questo consentirà di mettere in sicurezza la torre e poter uscire da quella eventuale zona di allerta gialla, stabilita dalla protezione civile, e riportare l'area nella zona verde che vuol dire sicurezza per tutti e anche una possibile riapertura al pubblico della Torre Asinelli".

"Nel 2025 e nel 2026 ci sarà l'ulteriore lavoro di consolidamento e restauro, che va ancora progettato", spiega Lepore che stima "in circa 6 mesi" il tempo necessario per adattare le strutture usate per la torre di Pisa alla realtà bolognese. Anche i container rossi, posizionati intorno alle Due Torri, resteranno per garantirne la sicurezza. "Le strutture che hanno salvato la Torre di Pisa ci aiuteranno anche a salvare la Torre di Bologna", conclude Lepore sottolineando come per completare i lavori saranno sufficienti i "19 milioni di euro che abbiamo già raccolto" e che "serviranno per questi interventi e per tante altre cose".



