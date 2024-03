E-R conferma esenzione ticket per i lavoratori in difficoltà

La Regione Emilia-Romagna ha rinnovato l'esenzione del ticket sanitario per le prestazioni ambulatoriali ai lavoratori in difficoltà per aver perso il posto e ai loro familiari a carico. Si tratta di un impegno che si protrae dal 2009. Confermata anche la distribuzione diretta gratuita dei farmaci in fascia C, compresi nei prontuari aziendali, alle famiglie indigenti individuate dai servizi sociali. Lo ha previsto, nell'ultima seduta, la giunta regionale che ha stanziato 600mila euro per coprire i costi del provvedimento.

"La sanità pubblica e universalistica - dicono gli assessori alla sanità Raffaele Donini, al welfare Igor Taruffi e al lavoro Vincenzo Colla - che la Regione Emilia-Romagna difende è anche quella che garantisce le prestazioni da parte del sistema sanitario a chi si trova in difficoltà economica e non può pagare il ticket. Con questo provvedimento sosteniamo chi ha perso il lavoro o è stato costretto a chiudere la propria attività e la sua famiglia. E da quest'anno facciamo un passo avanti nella semplificazione burocratica, perché basterà l'autocertificazione per ottenere l'esenzione".



