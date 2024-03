Pugilato donne: a Bologna Noutcho Sawa insegue il sogno europeo

Bologna torna capitale della boxe per una notte e si prepara a sostenere la rincorsa della sua Pamela Malvina Noutcho Sawa al titolo europeo. La campionessa italiana dei pesi leggeri sfiderà il 5 aprile la britannica Jordan Barker Porter: in palio il titolo europeo Ebu Silver, oggi vacante, che decreterà la sfidante ufficiale per il titolo continentale. Il palcoscenico, a 12 anni dall'ultimo incontro, sarà il PalaDozza: un tempio del pugilato, tanto che per i bolognesi il palazzetto di piazza Azzarita è noto anche come Madison, in onore del Madison Square Garden.

Gli incontri professionistici della serata saranno cinque, nella cornice della 'Bologna Boxing Night' organizzata dalla palestra popolare Bolognina Boxe in collaborazione con Promo Boxe Italia. Stella della serata sarà appunto Malvina, camerunese di nascita e in Italia dall'età di 8 anni.

Il match clou, dieci riprese da tre minuti, inizierà alle 22 con diretta televisiva Rai. "Voglio salire sul ring concentrata e scendere con la cintura", promette la trentunenne. Inevitabile qualche considerazione sulle differenze tra lei e Barker Porter: "Lei è più smaliziata, io penso di avere più forza fisica. Ma lo vedremo il giorno prima: riesco a studiare la mia avversaria quando le stringo le mani".

Il 4 aprile, nella sede di Emil Banca, si terrà la pesa delle avversarie. Poi parlerà il ring, in una serata introdotta dal tenore Cristiano Cremonini che canterà l'inno di Mameli. Alla conferenza stampa di presentazione dell'evento, nella sede della Regione Emilia-Romagna, ha preso parte anche Gianmaria Manghi, capo della segreteria politica della presidenza della Regione: "Abbiamo sempre detto che non esistono sport minori, gli sport sono tutti uguali. Per questo abbiamo accolto con grande piacere il ritorno del pugilato, fra l'altro nel leggendario Madison", ha detto. Con lui l'assessora comunale Roberta Li Calzi: "Il pugilato sta crescendo nei numeri, grazie a esempi come quello della Bolognina Boxe e altre realtà del territorio che fanno sport e comunità".

