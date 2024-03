Gazzelle da Sanremo all'Unipol Arena, il concerto è sold out

Dopo aver portato il suo mondo al festival di Sanremo con il brano 'Tutto qui', Gazzelle sarà domenica 24 marzo all'Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna) per un concerto - tutto esaurito in prevendita - del suo 'Dentro x sempre tour', prodotto e distribuito da Vivo Concerti.

Le canzoni di Gazzelle contano oltre un miliardo di stream, 26 dischi d'oro e 23 dischi di platino. All'attivo ha quattro album: Superbattito (2017), Punk (2018), Ok (2020) e Dentro (2023). Ha collaborato, tra gli altri, con artisti come Marco Mengoni, thasup, Fulminacci e Noyz Narcos.



