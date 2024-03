Saman, martedì i funerali privati, ma anche una fiaccolata

Una fiaccolata a Novellara nel giorno dei funerali di Saman Abbas, la 18enne pachistana uccisa nella Bassa reggiana tra il 30 aprile e l'1 maggio 2021.

La cerimonia in forma privata - come richiesto dal fratello della ragazza e come forma di tutela nei suoi confronti, principale teste d'accusa al processo che lo scorso dicembre ha portato alla condanna all'ergastolo in primo grado dei genitori - si svolgerà martedì 26 maggio alle 15 nel cimitero di Novellara con l'inumazione, secondo rito islamico, eseguita dall'imam Yassine Lafram (presidente dell'Ucoii, l'unione delle comunità islamiche d'Italia). Come disposto e definito dalla Prefettura in una riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, oltre al fratello, saranno presenti una decina di persone a lui care, una delegazione della comunità islamica locale, il prefetto Maria Rita Cocciufa in rappresentanza dello Stato e il sindaco di Novellara, presidente della Provincia di Reggio Emilia, Elena Carletti che rappresenterà la comunità reggiana.

Dopo la breve cerimonia il cimitero di Novellara rimarrà chiuso fino a mercoledì mattina per consentire il completamento della lapide che sarà realizzata dal Comune di Novellara nel luogo dell'inumazione di Saman, "in una parte del nostro cimitero che ci è particolarmente cara, tra l'area dedicata ai bambini e quella che accoglie Augusto Daolio", come spiega la sindaca Carletti. Sempre martedì a Novellara, dove sarà osservato il lutto cittadino ci sarà anche una cerimonia pubblica dedicata a Saman. Dalle 19, dal piazzale del cimitero, partirà verso piazza Unità d'Italia una fiaccolata aperta a tutti "per consentire a tutta la nostra comunità di salutare per l'ultima volta Saman", continua Carletti. Il corteo raggiungerà il monumento ai Caduti, dove verrà collocato un ritratto di Saman.



