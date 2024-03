Ramaciotti (Unife) eletta nella giunta esecutiva della Crui

Laura Ramaciotti, rettrice dell'Università di Ferrara, è stata eletta componente della Giunta esecutiva della Conferenza dei Rettori (Crui), l'associazione delle Università italiane statali e di quelle non statali riconosciute.

L'elezione della rettrice, che era già coordinatrice della commissione bilancio, economia e finanza delle Università della Crui, è avvenuta nel corso della seduta dell'Assemblea straordinaria, a Roma il 21 marzo 2024.

"Questa elezione rappresenta un riconoscimento importante per il nostro Ateneo, considerando il ruolo cruciale che la Crui svolge nel promuovere lo sviluppo dell'intero sistema universitario italiano", ha detto Ramaciotti. "Anche in questa veste, intendo fare leva sulla sinergia e sulla cooperazione tra tutti gli atenei e le varie istituzioni nell'ambito della mia delega, oltre che tra i diversi campi del sapere; un approccio che ritengo fondamentale per il progresso scientifico e culturale non solo del mondo accademico ma anche del Paese".

La Giunta è composta dall'attuale presidente Giovanna Iannantuoni, rettrice dell'Università Milano-Bicocca, e da altri 12 componenti eletti dall'Assemblea. Insieme a Ramaciotti, sono stati eletti in questa tornata altri cinque rettori: Francesco Cupertino (Politecnico di Bari), Giovanni Francesco Nicoletti (Università della Campania 'Vanvitelli'), Francesco Priolo (Università di Catania), Roberto Di Lenarda (Università di Trieste), Andrea Romanino (Scuola internazionale superiore di Studi avanzati).

