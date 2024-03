Il pianista e compositore Wim Mertens in concerto a Carpi

Il pianista e compositore belga Wim Mertens sarà al Teatro Comunale di Carpi il 13 aprile alle 21, unica tappa italiana del nuovo tour europeo insieme a Simon Van Hoecke (tromba e bugle), in un concerto intitolato "Voice of the Living". Nel corso della serata verrano proposti i brani del disco omonimo con qualche anticipazione del prossimo.

"Voice of the Living - si legge nelle note del disco - sviluppa dal punto di vista dell'uomo comune, l'uomo ordinario, il soldato che si confronta con l'esperienza abissale di tutti i giorni, letteralmente, faccia a faccia con l'inaudito, l'imprevisto, l'inimmaginabile e tutto questo attraverso gli imponenti campi rivali".

Oggi, la memoria delle esperienze di tutti i soldati e di tutte le vittime della guerra è il vero soggetto dell'opera attuale di Mertens. Questa memoria può essere interpretata e rappresentata solo dai vivi di oggi. La voce dei vivi di oggi è un tributo a tutte queste vittime.

Anche chitarrista e controtenore, il settantunenne musicista di Neerpelt è considerato uno dei padri nobili della nuova musica europea, un vero e proprio maestro della divulgazione contemporanea, con la sua musica senza confini e accessibile, dai dischi firmati con il nome d'arte di Soft Verdict, alle colonne sonore per i film di Peter Greenaway e gli spettacoli di Jan Fabre in una lunga carriera, iniziata nel 1978.



